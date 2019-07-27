رسائل عيد الاضحى المبارك 2019 -1440 اجمل ومسجات عيد الاضحى للموبايل 2019

يبحث الكثير من المواطنين وذلك مع اقتراب عيد الاضحى المبارك عن أحدث صور تهنئة لارسالها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء، حيث أن صور التهنئة تختصر الكثير من الكلمات والمعاني وتدخل السعادة على القلوب، كما أنها تزيل أي خلاف بين الأصدقاء وتزيد من المودة.
في هذا المقال سنرصد لكم مجموعة من الرسائل لعيد الضحى المبارك للاهل والاصدقاء:
- كل عام وأنتم أقرب الى الله.. وعلى العهد أوفى ..وأنفسكم أزكى.
- أرق الكلمات وأعظم التهاني بالعيد المبارك..كل عام وأنتم بخير.
- تقبل الله أعمالكم وغفر ذنوبكم وجعلكم من المبرور حجهم والمشكور سعيهم.
- بعيد الأضحى أهنيكم، ومن زمزم يسقيكم وبأفواج مكة ومنى نلاقيكم.
- بعطر العيد أهنيكم، ومن قلبي دعي لك ربي يديم السرور والفرحة عليكم.
- كم نحن سعداء لأنّ الأقدار أبقتنا إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كلّ الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.
- انا مش هقول كل عام وانت بخير، لكن هقول أنت الخير لكل عيد.
- كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع.
- قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وأنتم بخير.
- بعيد أضحى سعيد.. وعمرا بالفرح يزيد.. مع كل نسمة هوا تمر عليك.. اقول مبارك عليك العيـــد.
- يا إلهي يا سرّ الوجود.. زِيل الهمّ عن حبيبي الموعود.. ومدّد لي بعمره واجعله بكل عيد فوق راسي موجود.
- هنيئا لك العيد الذي انت عيده .. وأنك من فيض البهاء تزيده .. وإني وإن أهداك غيري وروده .. سأهديك قلبا أنت فيه وريده.
- العيد علينا هلّ، وبأحلى فرحة طلّ، ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.
- رفع الحجيج أكفّهم يرجون رحمة ربهم، ورفعت كفي أدعوه أن يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنتم بخير.
- كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.