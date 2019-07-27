مصر: أسعار الأضاحي 2019 وفق وزارة الزراعة

اكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في مصر، على طرح حوالى 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحى للبيع للمواطنين ، موضحة بان الاسعار في متناول المواطنين وبأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كما واعلنت الوزراة، عن اسعار الاضاحي، موضحة انها موحدة في جميع المحافظات وهي كالتالى: العجول البقرى بسعر 52 جنيه للكيلو القائم، والعجول الجاموسى بسعر 42 جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو القائم.

تطرح الوزارة الأضاحى من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعى بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضى، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

واوضحت الوزارة الزراعة، أن الطرح يأتى ضمن خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحى من مزارع الوزارة المختلفة، بأسعار تقل عن الأسواق.

اما منافذ بيع الأضاحي هي كالتالي: