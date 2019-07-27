خانيونس تُشيَّع جثمان الشهيد القرا

شيعت جماهير غفيرة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم السبت جثمان الشهيد أحمد القرا إلى مقبرة الشهداء ليوارى جثمانه الثرى، وسط حالة من الغضب الشعبي.

واستشهد القرا (22 عاماً) أمس الجمعة متأثراً بإصابته في رصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة خانيونس أمس الجمعة.

وانطلقت جنازة الشهيد من أحد مساجد بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، وردد المشاركون شعارات تدعو لمحاكمة قادة جيش الاحتلال ورفعوا أعلام فلسطين.

وأكدت عائلة القرا أن نجلها أصيب بالسابق بالرصاص لكنه ظل يواصل المشاركة في المسيرات.

و كان 56 مواطناً اصيبوا بجروح مختلفة عصر أمس الجمعة، منها 38 بالرصاص الحي، بعد قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية في جمعة "لاجئ لبنان".











