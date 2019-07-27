نتيجة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي اليوم السبت

انتهت مباراة برشلونة وفيسيل كوبي والتي تم عقدها اليوم وذلك بفوز برشلونة على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 2/0 للفريق البرشلوني على ملعب نويفير كوبي.

كما جاء هدف كارليس بيريز في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد شوط أول سلبي، وسجل كارليس بيريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 86.

شارك في هجوم برشلونة أنطوان غريزمان مع رافينيا وأليكس كولادو، في حين يغيب عديد اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث يقضيان إجازتهما.

ويبدوا ان هناك قلق من جانب انتهاء عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في 201 وتسعي ادارة النادي لتجديد عقد اللاعب ليظل متواجد في صفوف الفريق حتي الاقرار بالاعتزال.

كما أن صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية اشارت الي رغبة البورغوث في تجديد عقدة للبرسا ويبلغ اللاعب من العمر 27 عاماً واستطاع تحقيق العديد من الانجازات.