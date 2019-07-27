نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ليبيا برقم الجلوس

تستعد وزارة التعليم في دولة ليبيا للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول، والتي من المتوقع إعلانها قريبا بعد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في محاولة لحصول كل طالب على حقه.

كما ان الكثير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في ليبيا ينتظرون موعد الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر، نظرا لآن شهادة الإعدادية في ليبيا من الشهادات الهامة والتي يترتب عليها مستقبل الطلاب من حيث الالتحاق بالتعليم الثانوي بكافة أفرعه.

كما وأعلنت شؤون الطلبة والامتحانات عبر صفحتها الرسمية عن استمرار عمليات التصحيح من قبل موظفي الإدارة العامة للامتحانات بالدار البيضاء حيث مواصلة العمل بالليل والنهار من أجل استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كما رجحت أن يكون موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع المقبل.

كما واوضحت الوزارة انه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول خلال الأسبوع القادم، حيث من الصعب إعلانها خلال هذا الأسبوع كذلك لا يمكن تحديد موعد ثابت لإعلانها إلا بعد انتهاء جميع العمليات الخاصة بالتصحيح كذلك عمليات المراجعة والتدقيق.

يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتاج الشهادة الإعدادية في دولة ليبيا من هنا.