موعد نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادى 2019، والتي سيكون خلال الأسبوع الجاري حيث سيتم إعلان النتائج على الفور عبر رابط وزارة التربية العراقية وموقع ناجح.

وسيكون إعلان النتائج مركزيا في بغداد وباقي المحافظات بالإضافة لنشر تنويه للقنوات الفضائية العراقية والفضائية التربوية بالإضافة لتحذير وزير التربية من عدم الانسياق للمواقع الوهمية في تحديد موعد إعلان نتائج السادس والتي تنشر نتائج وهمية.

كما ويترقب العديد من الطلاب نتائج السادس 2019 العراق وذلك بعد الانتهاء رسميا من أداء الامتحانات في مختلف المحافظات العراقية بكل من ( نينوي، ديالي، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، اربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى).

ومن المتوقع ان عملية تصحيح نتائج السادس تجري وفق لجان متخصصة وتعمل هذه اللجان على الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان نتائج الدور الأول قيل عيد الأضحى المبارك، حيث يرجح ظهور النتائج ما بين اليوم الأول والخامس من شهر أغسطس 2019 حتى يتمكن الراسبون من مراجعة المواد قبل امتحانات الدور الثاني.

رابط وزارة التربية العراقية من هنا

رابط موقع ناجح من هنا