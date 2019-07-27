عطايا و"اللينو" يؤكدان على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا ومسؤول "التيار الإصلاحي في حركة فتح" في لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى (اللينو)، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في مكتب مسؤول "التيار الإصلاحي في حركة فتح" بمخيم عين الحلوة.

واستعرض الجانبان الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والحرمان الذي يرزحون تحته، وازدياد تلك المعاناة بعد القرار الأخير الذي أصدره وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، وما تبعه من احتجاجات واعتصامات سلمية في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لما فيه من دعم معنوي ونفسي لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ولتفويت الفرصة على المتربصين بقضيتنا من الخارج والداخل.