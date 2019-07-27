حالة الطقس في الاردن اليوم 27/7/2019

يشهد طقس الاردن اليوم في النهـــار انخفاض في درجات الحرارة لتسجل أقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية ، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات كما وتصل درجة الحرارة العظمى في عمان°28 اما درجة الحرارة الصغرى في عمان °20 مؤوية .

اما في خليج العقبة فستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة اما البحر فيكون خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

وتصل درجة حرارة سطح مياه البحرالى 26 درجة مئوية.

كما و تكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت ، مع ظهور السُحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بعد منتصف الليل، اما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.