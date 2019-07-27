احصاء: فلسطين في المرتبة التاسعة في مجال التطوع وغزة تتفوق

أعلنت إحصائيات عالمية اليوم السبت، أن عدد المتطوعين/ات عالمياً كبير، إلا أن المتطوعين/ات بدوام رسمي وكامل يصل إلى 1,900,000 متطوع/ة، فيما تصدرت فلسطين المرتبة التاسعة من بين هذه الإحصائيات، متفوقة بذلك على الدول العربية والآسيوية والإفريقية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المتطوعين/ات عالمياً غير معروف بدقة، ومع ذلك تشير الإحصائيات إلى أن التطوع غير الرسمي أعلى من الرسمي، وهو أصعب في التعقب، وبالتالي التسجيل، مما قد يشير إلى أن العمل التطوعي أعلى مما هو مسجل في الإحصائيات.

وتبين الإحصائيات أن الدول الأوروبية والقارة الأمريكية الشمالية، تتصدر العمل التطوعي عالمياً، من بين 68 دولة، من حيث عدد المتطوعين/ات نسبة إلى التعداد السكاني.

ولكن فلسطين تتخذ المرتبة التاسعة من بين هذه الإحصائيات، متفوقة بذلك على الدول العربية والآسيوية والإفريقية.

ويجدر بالذكر أن دولة الاحتلال تأتي في المرتبة التاسعة والثلاثين.

ومن المعلومات المثيرة في الإحصائيات، كون النساء أكثر تطوعاً من الرجال عالمياً، سواء في التطوع الرسمي وغير الرسمي، وذلك ينطبق على فلسطين، حيث ترتفع نسبة النساء في العمل التطوعي مقارنة بالرجال، إلا أن هذه النسبة تختلف بين فئات الشباب في فلسطين، حيث سجلت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2015، أن عدد الشباب (15-29 عاما) في العمل التطوعي أكبر من الشابات بفارق النصف تقريباً، كما أن الفرق بين المتطوعين/ات في الضفة الغربية وغزة كبير، حيث تتفوق غزة على الضفة من حيث عدد المتطوعين/ات الشباب، مع العلم أن نسبة الشباب في الضفة الغربية أعلى من نسبتهم في غزة.

وتأتي أهمية هذه المعلومات من غياب إحصائيات جامعة عن وضع العمل التطوعي عالمياً ومحلياً.

وقامت جمعية نفس للتمكين بالبحث في ما ندر من الإحصائيات وتحليل المعلومات المتوفرة محلياً وعالمياً، للخروج بإحصائيات تشير، ولو قليلاً، إلى الوضع المحلي والعالمي.