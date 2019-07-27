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كهرباء السعودة تاجيل فواتير شهر يوليو وتجدولها على 6 أشهر قادمة

  • فلسطين اليوم
  • 13:08 - 27 يوليو 2019
الشركة السعودية للكهرباء الشركة السعودية للكهرباء
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قامت الشركة السعودية للكهرباء، بتأجيل مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، كما وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وذلك تزامنا مع صدور فواتير الشهر الحالي.

 

واشارت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم، موضحة من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: “نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م”.

 

كما وأضافت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: ” مبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر ” .

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