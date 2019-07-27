عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت

اصدرت اليوم السبت الصحف السودانية العديد من الاخبار الهامة السياسية والاقتصادية واهم الاحداث المنشورة اليوم وياتي على راسها : رئيس هيئة الأركان.. قصة “مغامرة” بين انقلابين، الموسم الزراعي ..مصاعب رغم الدعم السعودي الإماراتي، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية لـ(السوداني): (2-2) ما توصلنا له بأديس أبابا يجب ألا يتعرض للتشويه بالحديث عن المقاعد.

ومن اهم العناوين الصادرة اليوم على الصحف السودانية هي كالتالي:

عناوين سياسية :

في فيديو مسرب.. اعترافات مثيرة لقائد ”الانقلاب الفاشل“ في السودان

تأجيل المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري على الوثيقة الدستورية

قوى التغيير تقرر نشر الإعلان الدستوري للإستفتاء الشعبي

عقب الإنسحاب من ثلاثة مواقع عسكرية.. هل ينسحب السودان من التحالف العربي في اليمن ؟

تحديد موعد محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام

تجمع المهنيين يندد بإرهاب “الإخوان” بالجامعات مع بداية استئناف الدراسة

إلتزامًا بمطالب الشعب.. تجمع المهنيين يجدد رفضه للمحاصصة الحزبية في حكومة ما بعد المخلوع

قوى الحرية والتغيير تطرح الوثيقة الدستورية للشعب قبل التفاوض مع العسكري

الحركة الوطنية لجنوب السودان تؤكد تماسكها تحت قيادة كوستيلو قرنق

فراغ معظم كتل قوى الحرية والتغيير من دراسة الإعلان الدستوري

قوى الحرية والتغيير: الوثيقة الدستورية تتضمن رؤية لعبد العزيز الحلو

إعتقال سلطان بسبب نزاعات حدودية مقاطعة منقلا

مجلس الوزراء: تم تحريف قرار أداء النشيد الوطني

مبارك الفاضل يحذر من محاولات خلق الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع

قائد الانقلاب الأخير يدلي باعترافات خطيرة ويكشف عن دور لـ 3 قيادات اخوانية بارزة وماذا قالت له

عمر الدقير : ضم قضية إنجاز السلام في “الدستوري”

تواصل الإعتقالات ضد القيادات التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني

إعادة 7 برلمانيين مفصولين إلى برلمان ولاية البحيرات الغربية

إخوان السودان وحلم العودة على أشلاء الأبرياء

اعتقال المُفكر الإسلامي سيد الخطيب

راى: النشيد الوطني دليل الانتماء الوطني

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ

تحتوي على 85 مادة وبنداً.. الكشف عن ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري

سياسيون يحملون المجلس العسكري مسؤولية تكرار المحاولات الانقلابية

تجمع المهنيين والشعبية بقيادة الحلو يتفقان على مدنية السلطة ومعالجة جذور الأزمة

حركة الاصلاح الآن تعلن اعتقال أسامة توفيق

زهير السراج يكتب : النايمين ليها شنو ؟!

إنتقادات لإهمال لجان المقاومة.. مواكب بالخرطوم لتذكير تجمع المهنيين بميثاق الحرية والتغيير ورفض المحاصصة

جريدة لندنية : عودة التفاوض بين قوى التغيير والعسكري على وثيقة «الإعلان الدستوري» الأحد وتفاصيل جديدة حول المحاولة الانقلابية الفاشلة

الجريدة: الكشف عن ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري

الصيحة: الدقير: تعرّضنا لانتقاداتٍ بسبب”الوثيقة السياسية”

جريدة لندنية : الانقلابات تفضح جيوب الحركة الإسلامية في المؤسسة العسكرية السودانية وهذا مايريده الاسلاميون

قوى الحرية: تشكيل الحكومة خلال أسبوع

اتفاق بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية/ قطاع الشمال – تفاصيل

المبعوث الامريكي للسودان يلتقي بقادة حركات مسلحة سودانية في اثيوبيا

اعتقال رئيس الأركان الأسبق “عماد عدوي”

إعلان نتائج تحقيق “فض الاعتصام” في مؤتمر صحفي غداً

اعتقال رئيس الأركان الأسبق “عماد عدوي”

الدقير لـ (الصيحة): مقترح بتسمية رئيس الوزراء خلال شهر

نجل الفريق هاشم يكشف تفاصيل جديدة عن بيان المُحاولة الانقلابية

المجلس العسكري يقيل المسؤول عن حجب مواقع التواصل مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد

“العدل والمساواة” تُرحِّب باتفاق “التغيير” و”الثورية” في أديس أبابا

صراع المحاور.. هل تجرف التيارات الإقليمية (الخرطوم)

بيان “أديس أبابا” يؤكد الالتزام بتطلّعات الشعب والانتقال للديمقراطية والسلام

أحزاب سياسية تُدين المُحاولة الانقلابية وتُحذِّر من إطالة أمد التّفاوُض

اثناء التحقيق معه ..شاهد فيديو مسرب يظهر رئيس أركان القوات المشتركة المعزول هاشم عبدالمطلب يقر بعملية الانقلاب الفاشلة

المُحاولة الانقلابية الأخيرة

الحركة الإسلامية تطالب العسكري بحل خلافاته بعيداً عنها

مدن سودانية تشهد مظاهرات ومسيرات جديدة لهذا السبب

سيف الدين حسن ..زعيماً لقوى الإبداع الوطني

الأصم و(9+9) !

عناوين إقتصادية:

اقتصادي ينصح بتهيئة بيئة التعليم العالي للحد من هجرة العقول

وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. محمد يوسف لـ(الصيحة)

عناوين قضايا وأحداث:

بدء محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام بالأربعاء

تأجيل جلسات محاكمة أعضاء “البطاقة الحمراء” إلى الشهر المُقبل بنيروبي

وفاة نائب رئيس أساقفة كنيسة أفريقيا الداخلية في جنوب السودان

تبرعات مالية من أبناء تويج في الخارج لضحايا العنف العشائري في الولاية

اعتقال المُفكر الإسلامي سيد الخطيب

توقيف متهم بتسديد (7) طعنات لزوجته وقتلها بالدروشاب

بالصور .. دولة الجنوب تختار ملكة جمالها رغم الحروب والمجاعات

عناوين رياضية: