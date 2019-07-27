عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت

اصدرت اليوم السبت الصحف السودانية العديد من الاخبار الهامة السياسية والاقتصادية واهم الاحداث المنشورة اليوم وياتي على راسها : رئيس هيئة الأركان.. قصة “مغامرة” بين انقلابين، الموسم الزراعي ..مصاعب رغم الدعم السعودي الإماراتي، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية لـ(السوداني): (2-2) ما توصلنا له بأديس أبابا يجب ألا يتعرض للتشويه بالحديث عن المقاعد.
ومن اهم العناوين الصادرة اليوم على الصحف السودانية هي كالتالي:
عناوين سياسية :
- في فيديو مسرب.. اعترافات مثيرة لقائد ”الانقلاب الفاشل“ في السودان
- تأجيل المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري على الوثيقة الدستورية
- قوى التغيير تقرر نشر الإعلان الدستوري للإستفتاء الشعبي
- عقب الإنسحاب من ثلاثة مواقع عسكرية.. هل ينسحب السودان من التحالف العربي في اليمن ؟
- تحديد موعد محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام
- تجمع المهنيين يندد بإرهاب “الإخوان” بالجامعات مع بداية استئناف الدراسة
- إلتزامًا بمطالب الشعب.. تجمع المهنيين يجدد رفضه للمحاصصة الحزبية في حكومة ما بعد المخلوع
- قوى الحرية والتغيير تطرح الوثيقة الدستورية للشعب قبل التفاوض مع العسكري
- الحركة الوطنية لجنوب السودان تؤكد تماسكها تحت قيادة كوستيلو قرنق
- فراغ معظم كتل قوى الحرية والتغيير من دراسة الإعلان الدستوري
- قوى الحرية والتغيير: الوثيقة الدستورية تتضمن رؤية لعبد العزيز الحلو
- إعتقال سلطان بسبب نزاعات حدودية مقاطعة منقلا
- مجلس الوزراء: تم تحريف قرار أداء النشيد الوطني
- مبارك الفاضل يحذر من محاولات خلق الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع
- قائد الانقلاب الأخير يدلي باعترافات خطيرة ويكشف عن دور لـ 3 قيادات اخوانية بارزة وماذا قالت له
- عمر الدقير : ضم قضية إنجاز السلام في “الدستوري”
- تواصل الإعتقالات ضد القيادات التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني
- إعادة 7 برلمانيين مفصولين إلى برلمان ولاية البحيرات الغربية
- إخوان السودان وحلم العودة على أشلاء الأبرياء
- اعتقال المُفكر الإسلامي سيد الخطيب
- راى: النشيد الوطني دليل الانتماء الوطني
- ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ
- تحتوي على 85 مادة وبنداً.. الكشف عن ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري
- سياسيون يحملون المجلس العسكري مسؤولية تكرار المحاولات الانقلابية
- تجمع المهنيين والشعبية بقيادة الحلو يتفقان على مدنية السلطة ومعالجة جذور الأزمة
- حركة الاصلاح الآن تعلن اعتقال أسامة توفيق
- زهير السراج يكتب : النايمين ليها شنو ؟!
- إنتقادات لإهمال لجان المقاومة.. مواكب بالخرطوم لتذكير تجمع المهنيين بميثاق الحرية والتغيير ورفض المحاصصة
- جريدة لندنية : عودة التفاوض بين قوى التغيير والعسكري على وثيقة «الإعلان الدستوري» الأحد وتفاصيل جديدة حول المحاولة الانقلابية الفاشلة
- الجريدة: الكشف عن ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري
- الصيحة: الدقير: تعرّضنا لانتقاداتٍ بسبب”الوثيقة السياسية”
- جريدة لندنية : الانقلابات تفضح جيوب الحركة الإسلامية في المؤسسة العسكرية السودانية وهذا مايريده الاسلاميون
- قوى الحرية: تشكيل الحكومة خلال أسبوع
- اتفاق بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية/ قطاع الشمال – تفاصيل
- المبعوث الامريكي للسودان يلتقي بقادة حركات مسلحة سودانية في اثيوبيا
- اعتقال رئيس الأركان الأسبق “عماد عدوي”
- إعلان نتائج تحقيق “فض الاعتصام” في مؤتمر صحفي غداً
- اعتقال رئيس الأركان الأسبق “عماد عدوي”
- الدقير لـ (الصيحة): مقترح بتسمية رئيس الوزراء خلال شهر
- نجل الفريق هاشم يكشف تفاصيل جديدة عن بيان المُحاولة الانقلابية
- المجلس العسكري يقيل المسؤول عن حجب مواقع التواصل مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد
- “العدل والمساواة” تُرحِّب باتفاق “التغيير” و”الثورية” في أديس أبابا
- صراع المحاور.. هل تجرف التيارات الإقليمية (الخرطوم)
- بيان “أديس أبابا” يؤكد الالتزام بتطلّعات الشعب والانتقال للديمقراطية والسلام
- أحزاب سياسية تُدين المُحاولة الانقلابية وتُحذِّر من إطالة أمد التّفاوُض
- اثناء التحقيق معه ..شاهد فيديو مسرب يظهر رئيس أركان القوات المشتركة المعزول هاشم عبدالمطلب يقر بعملية الانقلاب الفاشلة
- المُحاولة الانقلابية الأخيرة
- الحركة الإسلامية تطالب العسكري بحل خلافاته بعيداً عنها
- مدن سودانية تشهد مظاهرات ومسيرات جديدة لهذا السبب
- سيف الدين حسن ..زعيماً لقوى الإبداع الوطني
- الأصم و(9+9) !
عناوين إقتصادية:
- اقتصادي ينصح بتهيئة بيئة التعليم العالي للحد من هجرة العقول
- وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. محمد يوسف لـ(الصيحة)
عناوين قضايا وأحداث:
- بدء محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام بالأربعاء
- تأجيل جلسات محاكمة أعضاء “البطاقة الحمراء” إلى الشهر المُقبل بنيروبي
- وفاة نائب رئيس أساقفة كنيسة أفريقيا الداخلية في جنوب السودان
- تبرعات مالية من أبناء تويج في الخارج لضحايا العنف العشائري في الولاية
- اعتقال المُفكر الإسلامي سيد الخطيب
- توقيف متهم بتسديد (7) طعنات لزوجته وقتلها بالدروشاب
- بالصور .. دولة الجنوب تختار ملكة جمالها رغم الحروب والمجاعات
عناوين رياضية:
- رسمياً الهلال يُعسكر بكينيا ويُغادر في الأول من أغسطس
- تصنيف القمة السودانية في المستوى الثاني للبطولة العربية
- “سجن كوبر” ينفي استلامه لاعب المريخ “سيف تيري” والسلطات تحدد موعد محاكمته
- المريخ يطلب مواجهة الهلال و”باج نيوز” يكشف التفاصيل
- الأهلي المصري يواجه أطلع بره باستاد المريخ