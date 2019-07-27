عناوين الصحف المصرية اليوم السبت 27/7/2019

نشرت الصحف المصرية صباح اليوم السبت، العديد من القضايا والموضوعات الهامة الذي تخص مصر، ومن اهم هذه العناوين والاخبار: تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118، الانتهاء من تشريعات صندوق مصر السيادى. و4 يتنافسون على رئاسته، انطلاق المؤتمر الوطنى السابع الثلاثاء المقبل.

من ابرز العناوين في الصحف المصرية اليوم السبت هي كالتالي:

اليوم السابع

تحت عنوان تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر اليوم السبت، الأهلى يُجهّز الليلة «خطة» تدمير الزمالك فى برج العرب.. مفاضلة بين ربيعة وياسر للدفاع بجوار أيمن أشرف.. الزمالك يواجه الأهلى بتشكيل مباراة الإسماعيلى.. خالد جلال يستبعد قائد الفريق.. وتحذير من جبهة معلول.

ـ أبطال اليد يصنعون التاريخ.. شباب اليد على موعد مع التاريخ أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال إسبانيا اليوم.. والجهاز الفنى يُطالب اللاعبين بمواصلة العروض الجيدة لإسعاد المصريين

ـ علاء مبارك ومرتزقة الإخوان إيد واحدة ضد الدولة

ـ تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118.. الأهلى يُجهّز الليلة «خطة» تدمير الزمالك فى برج العرب.. مفاضلة بين ربيعة وياسر للدفاع بجوار أيمن أشرف.. الزمالك يواجه الأهلى بتشكيل مباراة الإسماعيلى.. خالد جلال يستبعد قائد الفريق.. وتحذير من جبهة معلول

ـ «الحكومة»: لا صحة لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة الصندوق السيادى المصرى.. « المالية » تنفى تقليص مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة بعد اعتمادها.. «التموين» تكشف حقيقة الحذف العشوائى للمواطنين من البطاقات التموينية

ـ التونسيون يودعون رئيسهم بـ «النشيد الوطنى».. تشييع جثمان الباجى السبسى اليوم بحضور قادة وزعماء دول عربية وأوروبية.. ومصر تعلن الحداد 3 أيام

ـ «بعد قرار المد».. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الاثنين.. «السيد عطا»: 143 ألفا و300 طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا

ـ الانتهاء من معايير تسجيل الصيدليات فى التأمين الصحى الشامل.. «الاعتماد والرقابة الصحية»: تسجيل 11 وحدة صحية

ـ وشورت وفانلة وكتاب.. 25 كتابا تقرأها فى المصيف تجعل صيفك لطيفاً جداً.. تنمية بشرية وروايات وشخصيات وكتب فكرية عليك قراءتها فى فترة الإجازة

الأهرام

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تجرى المفاضلة حاليا بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذى للصندوق السيادى المصرى، نافية ما تردد حول الاتجاه لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارته، وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء الصندوق السيادى لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة.

يشهد المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى ينطلق الثلاثاء المقبل، تخريج الدفعة الأولى من طلاب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويبلغ قوامها 100 متدرب من 29 دولة إفريقية

الانتهاء من تشريعات صندوق مصر السيادى.. و4 يتنافسون على رئاسته

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد غد.. والتعليم العالى تحذر من الكليات المخالفة

أمريكا تسعى للتهدئة مع إيران

انطلاق المؤتمر الوطنى السابع الثلاثاء المقبل.. تخريج أولى دفعات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى

اليوم.. شباب اليد يسعى لخطف بطاقة نهائى المونديال

دمشق ترفض التفاهمات الأمريكية – التركية

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية بـ"صاروخين"

اليوم.. تشييع جثمان الرئيس التونسى

المصرى اليوم

استأنفت الخطوط الجوية البريطانية، أمس، رحلاتها من وإلى مطار القاهرة، بعد توقف لمدة أسبوع لدوافع أمنية غير معروفة، وقالت الشركة فى بيان ، أمس، إنه "يعد تقييم دقيق للترتيبات الأمنية، يسرنا أن خدماتنا من وإلى القاهرة ستستأنف بداية من الجمعة"، دون أن تقدم الشركة تفاصيل عن طبيعة المشكلة الأمنية.

كشفت مصادر أمنية رقابية أن التحريات التى تجريها الأجهزة الرقابية بشأن مخالفات اتحاد الكرة فيما يتعلق بالحصول على مزايا ومنافع عديدة، أن معظن أعضاء الاتحاد تورطوا فى وقائع مختلفة تمثل مخالفات إدارية، بعضها لم يترتب عليه منافع لهم وبعضها استفادوا منه ماديًا، وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية لا تزال تحقق وتجمع التحريات حول تلك المخالفات، وبينها الحصول على تذاكر مجانية لعدد من مباريات كأس أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخرا.