بيان من الإفتاء المصرية بشأن عيد الأضحى

أصدرت دار الافتاء المصرية، مساء أمس الجمعة، بيانا مقتضبا حول الأنباء التي تتحدث عن تحديد موعد عيد الاضحى 2019 في عدد من الدول العربية على رأسها مصر.

وأكدت دار الافتاء في بيانها الذي أوردته عبر صفحتها في (فيسبوك) أن كل ما نشر حول تحديد موعد عيد الاضحى 2019 لا أساس له من الصحة، داعية الجميع إلى انتظار توضيح رسمي منها بهذا الإطار.

وقالت دار الافتاء: "تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى. انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات الفيسبوك أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه إلى أن هذا الأمر غير صحيح تماما ولم نعلن شيئا".

يذكر أن مصادر إعلامية عربية نقلت عن مصدر في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر مؤخرا، أن وقفة عرفات ستكون يوم العاشر من شهر أغسطس القادم، على أن يليها يوم عيد الأضحى مباشرة.

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موعد وتفاصيل إجازة عيد الاضحى 2019، موضحة أنها ستكون اعتبارا من نهاية دوام الاثنين الخامس من أغسطس المقبل، وحتى الاحد الثامن عشر من الشهر ذاته.