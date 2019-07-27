"مهجة القدس": توتر يسود قسم (1) داخل سجن رامون

أكدت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم السبت؛ أن وحـدات القمع الصهيونية تجري تفتيشات مستمرة لقسم (1) داخل سجن رامون، وذلك بعد فرض غرامات مالية بحق الأسرى داخل القسم.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس، أن تفتيشات مستمرة تمارس بحق أسرى قسم 1 عقب إخلال إدارة المعتقل بالإتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الأسرى بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام السجن، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه الهواتف حتى هذه اللحظة، تحت ذرائع وحجج واهية من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال.

بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على الأسرى المتواجدين في قسم 1 بقيمة 250 شيكل على كل أسير داخل القسم.

من جهتها اعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن الإجراءات القمعية والتفتيشات المستمرة داخل سجن رامون والتي تنتهجها إدارة السجن، تهدف إلى التنغيص على حياة الأسرى، ولخلق حالة من عدم الاستقرار داخل السجن بين الأسرى، مناشدةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل لدى سلطات الاحتلال والضغط باتجاه وقف الممارسات والإجراءات القمعية التي تمارس بحق الأسرى.