مخيم للجهاد في رفح: جسر للوفاء لشهداء "البنيان المرصوص"

بعنوان "جسر الوفاء للشهداء"، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين " اقليم رفح" جنوب قطاع غزة، فعاليات المخيم الصيفي، بمشاركة 1500 شبل موزعين على 10 مساجد بالمحافظة.

وتأتي هذه المخيمات الصيفية، ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحركة في ذكرى العدوان "الإسرائيلي" على غزة عام 2014، ووفاءً لشهداء معركة البنيان المرصوص.

وقد أوضح أحمد عبد العال مشرف المخيمات الصيفية، في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المخيمات انطلقت اليوم وستستمر لمدة خمسة أيام، في 10 مساجد في المحافظة، بمشاركة 1500 شبل.

وأضاف عبد العال، أن هذه المخيمات جاءت استكمالاً لسلسلة فعاليات إحياء ذكرى معركة البنيان المرصوص بعنوان"جسر الوفاء للشهداء، التي شملت في وقت سابق معرضًا فنياً ووطنياً وزيارات لعوائل الشهداء.

وبين، أن الأشبال المشاركين في هذه المخيمات تبلغ أعمارهم مابين 13-18 عاماً، حيث سيشرف عليهم أبناء الحركة، لافتاً إلى أن المخيمات لاقت اقبالاً كبيراً، حيث توجه للمشاركة في المخيمات عدداً يفوق ماكان محدد له.

وعن محتوى المخيمات الصيفية، أشار عبد العال إلى أن المخيمات تحتوي على أنشطة عدة أبرزها توعية المشاركين بالوعي الأمني والقضية الفلسطينية وماتتعرض له من تهديدات متواصلة، والعديد من الزوايا بمختلف الجوانب.

أما أهداف المخيمات الصيفية – وفقاً لعبد العال- ، فهي تنشئة جيل فلسطيني قادر على فهم القضية الفلسطينية، والوعي الأمني وكل المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية ليكون قادراً على مواجهتها والتصدي لها، كصفقة القرن والتطبيع العربي مع الاحتلال وماتتعرض له مدينة القدس المحتلة..

ويشارك الأشبال عادةً في فترة الإجازة الصيفية في المخيمات الصيفية المتنوعة التي تقام في قطاع غزة، حيث تحتوي على أنشطة عديدة، تساهم في صقلهم وتنميتهم.