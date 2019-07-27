مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن بث مباشر اليوم السبت

يستعد كل من فريق أياكس أمستردام لمواجهة بي إس في آيندهوفن اليوم السبت 27/7/2019 في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات كأس السوبر الهولندي، كما وتقام المباراة على ملعب يوهان بي إس في آيندهوفن ، وذلك على قناه الشارقة الرياضية.

يخوض فريق أياكس أمستردام مباراته أمام فريق وبي إس في آيندهوفن وهو عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وعلى الرغم من أن الفريق سوف يفقد الكثير من لاعبيه خلال هذه المباراة إلا أن المدير الفني للفريق أكد أنه واثقاً من فريقه وأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحقيق النجاح في هذا الموسم الجديد.

اما عن مواعيد المباراة فهي كالتالي:

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

6:00 مساءاً بتوقيت مصر.

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

ومن الواضح ان فريق ايندهوفن تمكن من الفوز باللقب خلال 11 موسم وكان آخر هذه المواسم خلال موسم عام 2016، بعد أن حقق الفوز على فريق فينورد، فيما تمكن اياكس من تحقيق الفوز باللقب خلال 8 مواسم وكان آخرها خلال عام 2013، والتقى الفريقان خلال مباراة عام 2012 تمكن فيها فريق ايندهوفن بالفوز بـ 4 أهداف مقابل هدفين لأياكس.

اما عن تشكيلة اياكس الحالية هي:

المهاجمون: كلاس - يان هنتلار، دوشان تاديتش، زكريا لبيد، كوينسي برومس، حكيم زييتش، كاسبر دولبرغ، ديفيد نيريس، فيكتور جنسن، نيكولا كون، حسن باندي، لازينا تراوري، دانيلو

المدافعون: دالي بليند، نيكولاس تاغليافيكو، جويل فيلتمان، ليساندرو ماغالان، بير شورز، كيك بييري، نوسير مزراوي، إدسون ألفاريز، بوي كمبر، ليساندرو مارتينيز، سيرجينو ديست، سفين بوتمان، جوريان تيمبر

حراسة المرمى: برونو فاريلا وبنجامين فان لير وستان فان بليدرن واندره اونانا ودومينيك كوتارسكي وكييل شيربن.