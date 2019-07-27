موعد مباراة أياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن والقنوات الناقلة

يلتقي فريق أياكس أمستردام لمواجهة بي إس في آيندهوفن اليوم السبت 27/7/2019 في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات كأس السوبر الهولندي، وسوف تقام المباراة على ملعب يوهان بي إس في آيندهوفن وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وذلك على قناه الشارقة الرياضية.

كما ويخوض فريق أياكس أمستردام مباراته أمام فريق وبي إس في آيندهوفن وهو عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وعلى الرغم من أن الفريق سوف يفقد الكثير من لاعبيه خلال هذه المباراة إلا أن المدير الفني للفريق أكد أنه واثقاً من فريقه وأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحقيق النجاح في هذا الموسم الجديد.

ومن الجدير بالذكر ان فريق ايندهوفن تمكن من الفوز باللقب خلال 11 موسم وكان آخر هذه المواسم خلال موسم عام 2016، بعد أن حقق الفوز على فريق فينورد، فيما تمكن اياكس من تحقيق الفوز باللقب خلال 8 مواسم وكان آخرها خلال عام 2013، والتقى الفريقان خلال مباراة عام 2012 تمكن فيها فريق ايندهوفن بالفوز بـ 4 أهداف مقابل هدفين لأياكس.

اما عن مواعيد المباراة فهي كالتالي: