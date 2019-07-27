تحديد موعد محاكمة البشير

من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس السواداني المعزول عمر البشير حيث حددت النيابة العامة موعدا الجلسة يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو/ تموز الجاري.

وذكرت صحيفة "الشروق" السودانية أن البشير سيحاكم في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام". وفق "سبوتنيك"

وكانت النيابة قد عثرت في منزل الرئيس السوداني المعزول على مبلغ 113 مليون دولار، ما جعلها توجه له تهم الفساد، لكن لم يوجه له حتى اللحظة أي تهم تتعلق بقتل المتظاهرين.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.