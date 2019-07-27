بث مباشر شاهد الان مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان اليوم السبت 27 / 7 / 2019

يلتقي كل من فريق باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في مباريات كأس الدولية للأبطال 2019، اليوم السبت 27/7/2019 علي ملعب كامبو الرياضي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والواحدة والنصف بتوقيت مصر.

يدخل كل من الفريقان في لقاء اليوم بعد فوز كبير علي نادي دينامو دريسدين سداسية مقابل هدف وحدي في لقاءه الأول بالبطولة ، وبعدها مواجهه كانت اقوي لنادي بي أس جي أمام فريق نورمبرغ ليخرج بالتعادل ، أما الإنتر فبدأ مع لوغانو بفوز وبعدها لم يشهد طعم الفوز مرة أخري وبعدها يخسر من المان يونايتد وأولاد السيدة العجوز..

كما وستذاع المباراة اليوم علي قناة بي ان ماكس سبورت 1 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي و رؤوف خليف وجواد بدة.

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