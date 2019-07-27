رسميا اجازة عيد الأضحى 2019/1440 في مصر وعدد أيام اجازة عيد الأضحى

اكد مجلس الوزراء في مصر برئاسة الدكتور "مصطفى مدبولي" في بيانه بأن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم وقفة عرفات والتي ستكون من يوم السبت الموافق 10 أغسطس، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاحد الموافق 11 أغسطس حتى يوم الاربعاء 14 أغسطس 2019.

كما صرح في بيانه بأن اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة سيكون عطلة رسمية بالقطاع الخاص، وكل من يشمل من العاملين المخاطبين بقانون العمل المصري برقم 12 لعام 2003 الخاص بالقطاع الخاص، والمعدل بقرار وزاري برقم 49 لسنة 2009 الذي اختص فيه تحديد أيام الأعياد والتي تعتبر قانوناً إجازة رسمية بأجر كامل.

واوضح الدكتور ” محمد غريب” الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس القادم، وبناءً على تحديد غرة ذي الحجة سيكون بالتأكيد وقفة عرفة يوم السبت 10 أغسطس وأول أيام العيد يوم الاحد 11 أغسطس حتى الاربعاء 14 أغسطس 2019 ويمكن ان تكون الاجازة إلى يوم السبت 17 أغسطس المقبل لموظفي البنوك والبورصة، كذلك سيكون عدد أيام الإجازة إلى 7 أيام متواصلة.