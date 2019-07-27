اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

يشهد بيع الدولار منذ اكثر من 6 شهور حالة من الاستقرار عند متوسطاته السعرية وذلك في السوق السوداء، حيث سجل الدولار الواحد 16.70 جنيه.

كما ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف الدولار بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

اما عن سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.57 16.67 أسبوع واحد بنك البركة 16.56 16.66 يوم واحد بنك عودة 16.56 16.66 يومين بنك مصر إيران التنمية 16.56 16.66 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.55 16.65 يومين بنك التعمير والإسكان 16.55 16.65 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.55 16.65 يومين بنك المشرق 16.55 16.65 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 16.55 16.65 يومين كريدى أجريكول 16.55 16.65 يومين بنك التنمية الصناعية 16.55 16.65 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.55 16.65 يومين البنك المصرى الخليجى 16.55 16.65 يومين المصرف العربى الدولى 16.54 16.64 يومين البنك الأهلى اليونانى 16.54 16.64 يومين المصرف المتحد 16.54 16.64 يومين بنك بلوم 16.54 16.64 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.54 16.64 يومين بنك قناة السويس 16.54 16.64 يومين بنك مصر 16.54 16.64 يومين البنك الأهلي المصري 16.54 16.64 يومين بنك الإسكندرية 16.53 16.63 يومين البنك المركزى المصرى 16.53 16.65 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.52 16.62 يومين بنك الكويت الوطني NBK 16.52 16.62 يومين

اما عن سعر الدولار في البنك المركزي المصري، فيعتبر البنك المركزي المصري هو المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 16.75جنيه وسعر البيع 16.70جنيه.