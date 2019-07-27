بث مباشر... مشاهدة مباراة برشلونة الان القنوات الجديدة التى تعرضها بتوقيت مصر

يستعد كل من فريق برشلونة وفيسيل كوبي اليوم السبت 27 يوليو 2019 لمباراة تجمعهم في ملعب كوبه بمدينة هيوجوكو اليابانية، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

ومن الجدير ذكره ان المباراه ستنطلق اليوم السبت في تمام الساعة تمام الحادية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي للقاهرة، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، اما عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي، فهي تذاع عبر برشلونة تي في، عبر الموقع الرسمي لبرشلونة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي: تذاع المباراة عبر برشلونة تي في، عبر الموقع الرسمي لبرشلونة.

كما ويعد فريق فيسيل كوبي هو أحد الفرق التي تنافس في الدوري الياباني، ويحتل الفريق مركزًا متأخرًا في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، خلف فريق شيميزو صاحب المركز الرابع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم، خاض الفريق 20 مباراة، استطاع من خلالهم تحقيق الانتصار في ست مباريات وتعادل في ثلاث، وكانت الخسارة هي الأكبر بـ11 لقاء.

ومن المتوقع سيكون التشكيل لمباراة برشلونة كالتالي: