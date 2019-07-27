المصرية للاتصالات...خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

اعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد سداد فاتورة التلفون الارضي 2019 وذلك عبر موقعها الرسمي، حيث يبدأ موعد الاستعلام ودفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 يوم 15 يوليو ويمكن معرفة تفاصيل الفاتورة ودفعها بدون غرامة تأخير حتى يوم 15 أغسطس 2019.

كما واوضحت الشركة ان الفاتورة تصدر ربع سنوية كل ثلال شهور في منتصف شهر يناير وابريل ويوليو واكتوبر، كما واتاحت الشركة فترة سماح قبل فصل الخدمة عن العميل إذا لم يتم الدفع في هذه الشهور لمدة شهر من بدأ موعد تحصيل الفاتورة.

قدمت الشركة المصرية العديد من الخدمات المتكاملة وتشمل التليفون الأرضي والإنترنت وأحدث التقنيات الجديدة الممتازة، وتوفر على جميع العملاء الوقت والجهد بشكل كبير جدًا، ومن أهم التقنيات في العالم هو الإنترنت وهي تُعد من أكبر الشركات المتاحة في العالم بأكمله.

كما ويمكن للجميع الاستعلام عن قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات وذلك عن طريق :

ـ ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن. رابط الشركة المصرية من هنا

ATM ـ خدمات فوري واسعة الانتشار.

ـ الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

ـ زيارة أقرب سنترال لك.

ـ يمكن دفع الفاتورة من أقرب فرع شركة تي إي داتا.

ومن الجدير بالذكر، تُعد الشركة المصرية للاتصالات شركة عملاقة في هذا المجال في مصر، وتم تغيير اسمها مؤخرًا إلى شركة we، وهي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتم تأسيسها سنة 1854، ومن الخدمات العديدة التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها هي خدمة استقبال الشكاوي، فكل من لديه شكوى بخصوص فاتورة التليفون الأرضي أو خدمات التليفون الأرضي يتمكن من تقديمها بسهولة.