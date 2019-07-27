أبو مرزوق يعلق على اعلان عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم السبت في تعليقه على قرار رئيس السلطة تعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال: "إن إعلان الرئيس محمود عباس لقرار وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها م. ت. ف. أو السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني خطوة تُعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة على تويتر: الخطوة بحاجة إلى خطوات عملية نحو رص الصفوف لمواجهة المخاطر المحتملة بوحدة وطنية وبمصالحة داخلية".

وأعلن الرئيس محمود عباس الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني، بعد بضعة أيام من هدم "إسرائيل" مباني سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.