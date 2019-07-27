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على متن قوارب مطاطية

المغرب تنقذ 242 مهاجراً في المتوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 27 يوليو 2019
مهاجرين مهاجرين
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أعلنت وكالة الأنباء المغربية في ساعة متأخرة امس الجمعة، ان البحرية المغربية انقذت 242 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قوارب مطاطية.

وقالت الوكالة إن المهاجرين، ومن بينهم 50 امرأة و12 طفلا، تم إنقاذهم من عدد من القوارب المطاطية التي كانت تواجه صعوبات.

وأضافت أن “بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ”.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 ألف من مثل هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، 12 ألف منهم عن طريق البحر.

وقضى أكثر من 200 في تلك المحاولات.

وسعيا لوقف تدفق المهاجرين قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب العام الماضي 140 مليون يورو لدعم الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.

 

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