"إسرائيل" تكشف عن تعاون بمليارات الدولارات بمجال الطاقة مع مصر

كشفت "إسرائيل"، عن وجود تعاون ملموس مع مصر، في مجال الطاقة، بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

وقالت ما تسمى بوزارة الخارجية الإسرائيلية، نقلاً عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس خلال لقائه نظيره المصري في القاهرة طارق الملا، لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع ⁧‫مصر⁩".

وأشارت الخارجية إلى أن الوزيرين "ناقشا مشروع تصدير الغاز من إسرائيل الى مصر".

وتعتبر زيارة شتاينيتس إلى مصر، الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر.

والتقى الوزير الإسرائيلي، الخميس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وترى إسرائيل في مصر سوقا مهمًا لتصدير الغاز.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، تم التوقيع على صفقة ضخمة بين "شراكة الغاز تمار وليفيتان" وشركة "دولفينوس" المصرية، تشمل تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي لمصر بقيمة 15 مليار دولار.

ولم تنفذ الصفقة التي شاركت فيها الحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع، بحسب مجلة "غلوبس" الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن تخرج إلى حيز التنفيذ هذا العام بعد تنفيذ عدة شروط سابقة بين الطرفين.

وتعتبر مصر أكبر مستهلك للغاز في أفريقيا.

وفي عام 1978؛ وقعت إسرائيل ومصر؛ اتفاقية "كامب ديفيد" وهي معاهدة سلام بين البلدين.

وتعتبر مصر إلى جانب الأردن الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.