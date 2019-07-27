رغم الرفض الشعبي ..البحرين تُعدم شابين بتوقيع ملكي

أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة نبأ إستشهاد كل من علي العرب (25 سنة) و احمد الملالي (24 سنة) بعد إقدام النظام في البحرين على إعدامهم عن طريق القتل خارج القانون فجر اليوم السبت.

وقالت الجمعية إن "إعدام المواطنين علي العرب وأحمد الملالي جاء بعد إصرار وتوقيع ملك البحرين على الإعدام رغم كل النداءات الدولية والمطالبات بعدم تنفيذ الإعدام لانهم تعرضوا للتعذيب الوحشي والاعتداءات غير الاخلاقية لاجبارهم على الاعتراف".

هذا ورفض النظام الحاكم في البحرين يرفض تسليم جثامين الشهداء الذين أعدمهم لأهاليهم لدفنهم ويحدد مقبرة معينة لدفنهم مع منع الناس من حضور مراسم الدفان.