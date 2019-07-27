وزير إسرائيلي يلتقي السيسي ويوجه له رسالة.. ماذا جاء فيها؟

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس مخاطباً الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "على العالم كله أن يقدر إسهامك الضخم في استقرار مصر، التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى استقرار المنطقة كلها"، جاء ذلك خلال لقاء السيسي لعدد من وزراء الطاقة للدول المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته الإسكندرية، وجمع كلا من مصر و"إسرائيل" وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفرنسا وفلسطين.

وأضاف شتاينيتس مخاطباً السيسي :"إنه بفضل قيادتك تم منع تحول مصر إلى إيران ثانية".

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي، بأن شتاينيتس شكر السيسي "لدعمه للمنتدى والاجتماع مع الوزراء في الإسكندرية". وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "من المهم أن تتعاون جميع دول المنطقة لأن هناك الكثير من الاكتشافات، وستكون أكثر من ذلك بكثير"، وذكر أن "البلدان التي تفضل الصراع والمواجهة بدلا من التعاون تتخلف عن الركب، ولكن نحن الدول التي تريد التعاون سوف نمضي قدما".

من جانبه، نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن شتاينيتس قوله إن "التعاون المصري الإسرائيلي يقع على مستوى غير مسبوق وإن إسرائيل ستبدأ بتصدير الغاز إلى مصر بعد 3 أشهر".

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي، بأن شتاينيتس شكر السيسي "لدعمه للمنتدى والاجتماع مع الوزراء في الإسكندرية". وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "من المهم أن تتعاون جميع دول المنطقة لأن هناك الكثير من الاكتشافات، وستكون أكثر من ذلك بكثير"، وذكر أن "البلدان التي تفضل الصراع والمواجهة بدلا من التعاون تتخلف عن الركب، ولكن نحن الدول التي تريد التعاون سوف نمضي قدما".

وأضاف شتاينيتس قائلا: "منذ توقيع اتفاق السلام (في 1979) بين الرئيس (المصري أنور) السادات ورئيس الوزراء (الإسرائيلي منحام) بيغن ربما يكون هذا أهم تعاون اقتصادي وفي مجال الطاقة بين البلدين".

ويقوم شتاينيتس بزيارة رسمية إلى مصر تعتبر الأولى لوزير إسرائيلي منذ أحداث يناير 2011 في البلاد، حينما تمت الإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ولاقت إشارات التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي استياء الشعوب العربية والإسلامية، لاسيما أن ذلك يضر بالقضية الفلسطينية ويخدم تصورات تصفيتها.