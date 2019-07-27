تقرير للأمم المتحدة يفشل في وضع "إسرائيل" ضمن القوائم السوداء

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات "الإسرائيلية" بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة .

ولا يفرض التقرير الذي يضع قوائم سوداء لقاتلي الاطفال إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية و"إسرائيل" مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

ولم ترد بعثة "إسرائيل" في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على أحدث تقرير. وفي عام 2015 استبعدت الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس من القائمة السوداء بعد ضمهما في مسودة أعدت في وقت سابق ولكن انتقدت إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في 2014. ونفت "إسرائيل" الضغط على بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بشأن هذه القضية.

وذكر غوتيريش أيضا في التقرير انه أدرج ايضاً التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث ، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا واصيبوا في اليمن 729 طفلاً خلال 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.