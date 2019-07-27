ترامب ينتصر على المحكمة الامريكية

قررت المحكمة العليا الأمريكية السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب لبناء أكثر من 100 ميل من السياج على الحدود المكسيكية والبدء في استغلال أموال متنازع عليها خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، لتمكنه من اتخاذ أكبر خطوة صوب تشييد الجدار الحدودي الذي تعهد به منذ فتنة طويلة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن المحكمة- بأغلبية خمسة قضاة مقابل رفض أربعة- قضت يوم الجمعة بإلغاء حكم صدر من محكمة أدنى بتجميد البناء لمنع انفاق 2,5 مليار دولار اثناء النظر في قضية رفعتها منظمة “سييرا كلب” البيئية وجماعة أخرى.

وقال القضاة الأربعة الليبراليون إنهم كانوا يفضلون الأبقاء على وقف البناء.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها المحكمة العليا في الصراع بشـأن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في شباط/ فبراير الماضي في محاولة للافراج عن أموال اتحادية من أجل بناء الجدار الحدودي.

وكتب ترامب على موقع تويتر “انتصار عظيم في قضية الجدار.. المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكما صادرا من محكمة أدنى بالتعليق، وتسمح بالمضي قدما في بناء الجدار الحدودي. انتصار كبير لأمن الحدود وسيادة القانون”.