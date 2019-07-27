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امريكا ترد على اعلان السلطة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:59 - 27 يوليو 2019
عباس عباس
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علَّقت الخارجية الأمريكية على إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، "بأنها ستواصل العمل من اجل السلام في المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية "إن واشنطن ستواصل العمل من أجل سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يقدم مستقبلا أفضل للجميع".

ودعا المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة "السلطة للإنخراط بشكل بناء في العملية السياسية، بدلا من الاستمرار في إصدار إشارات غير بناءة" حسب تعبيره.

وأعلن الرئيس محمود عباس الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني، بعد بضعة أيام من هدم "إسرائيل" مباني سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

 

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