الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني لبطولة غرب آسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي قائمة "الفدائي" التي ستشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها دولة العراق خلال الفترة من 30 يوليو الحالي، وحتى 14 أغسطس المقبل.

وتلعب فلسطين في المجموعة الأولى التي تضم العراق، واليمن، وسوريا، ولبنان، حيث تلعب فلسطين مباراتها الأولى أمام اليمن يوم 30 من الشهر الحالي.

وضمت القائمة كلاً من: رامي حمادة، وأنس أبو سيف، وتوفيق أبو حماد في حراسة المرمى، واللاعبون: عبد اللطيف البهداري، ومحمد أبو مياله، وياسر حمد، وهيثم خير الله، ومحمد باسم، ومحمد يامين، وموسى فيراوي، وأحمد قطميش، وعبد الله جابر، وشادي شعبان، ومحمد درويش، ومحمود أبو وردة، ومحمد بلح، وعدي الدباغ، ومحمد الجعبري، وأمير قطاوي، وأحمد البهداري، ورائد دحلة، وإسلام البطران، ورامي مسالمة.

في سياق متصل، تصل بعثة المنتخب السبت إلى العراق للمشاركة في البطولة والتي ينظمها اتحاد غرب آسيا.

وتشارك في البطولة 9 منتخبات، قسمت إلى مجموعتين، الأولى ضمت: "العراق، واليمن، وسوريا، وفلسطين, ولبنان"، وتقام منافساتها في مدينة كربلاء، وتضم المجموعة الثانية التي تقام تصفياتها في مدينة أربيل كلًا من: "الأردن، والبحرين، والسعودية، والكويت".

وخاض المنتخب الوطني معسكرًا تدريبيًا داخليًا في مدينة رام الله استمر لنحو 10 أيام، ركز خلاله على الجانبين البدني، والفني، مع ضم عدد كبير من اللاعبين الشباب للمرة الأولى.