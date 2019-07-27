الاحتلال يطور طرق قمع متظاهري مسيرات العودة

طورت قوات الاحتلال أساليب وطرق القمع ضد متظاهري العودة، واستخدمت لأول مرة قوة من المستعربين معززة بكلاب بوليسية في محاولة لاختطاف عدد من الشبان شرق محافظة خان يونس.

وقال شهود عيان إن ثلاثة جيبات كانت تتمركز شرق محافظة خان يونس، انسحبت فجأة وأخلت المنطقة، ما شجع عدداً من المتظاهرين للتقدم والبدء بقص السياج والترجل بضع أمتار شرقاً، وفجأة خرج نحو عشرة جنود ملثمين مدججين بالأسلحة، ولاحقوا الشبان، وأطلقوا ناحيتهم عدداً من الكلاب البوليسية.

ولاحقت الكلاب ذات الحجم الكبير الشبان، وحاولت ان تسيطر على شابين منهم، غير أنهما تمكنا من الإفلات في اللحظات الأخيرة، وعادوا للقطاع.

وتم نقل الشابين إلى المستشفى بعد تعرضهما لعضة كلب لتلقي العلاج، فيما تم عودة الجنود والكلاب دون أن يتمكنوا من اعتقال أي من الشبان.