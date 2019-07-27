حجاج الضفة يبدأون اليوم المغادرة للديار الحجازية والفوج الأول من غزة يصل مكة

بدأت قوافل حجاج الضفة الغربية صباح اليوم السبت ، المغادرة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج بعد يومين من بدء مغادرة حجاج قطاع غزة .

وقال وكيل وزاره الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب انه من المقرر انطلاق الرحلات صباح اليوم السبت وغداً الأحد، ومن المتوقع وصولهم الى المدينة المنورة عصر الاحد والاثنين المقبلين، وقد سبقتهما البعثة الادارية لتكون في استقبالهم.

ويشار الى ان هذا العام ولأول مرة؛ تم إصدار فيزا إلكترونية لكل حاج وهناك مؤشر الكتروني على اللوائح التعريفية لكل حاج".

وكان ابو الرب، اعلن مساء امس الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة الى مكة المكرمة والبالغ عددهم (850) حاجا وحاجة الى مطار الملك عبد العزيز الدولي ومنها الى مكة المكرمة ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والإرشادية والطواقم الفنية.

واضاف ابو الرب، انه تم تجهيز الفنادق للحجاج، وانه من المقرر ان تصل باقي الرحلات تباعا من مطار القاهرة حتى ظهر يوم الأحد المقبل.

وتجدر الإشارة الى انه 6600 حاج فلسطيني سيغادرون هذا العام منهم 2700 حاج من قطاع غزة، وستبدأ مغادرتهم في 25 و26 من الشهر الجاري على أربع دفعات من خلال معبر رفح الى مطار القاهرة ومن ثم الى الديار الحجازية".