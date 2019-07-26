درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية في بريطانيا

أصدر مكتب الأرصاد البريطاني اليوم الجمعة بيانات أولية أظهرت ب أن درجة الحرارة في بريطانيا سجلت على الأرجح رقما قياسيا يوم الخميس وبلغت 38.7 درجة مئوية.

و تتعرض أوروبا لموجة حر شديدة للمرة الثانية خلال شهر، حيث بلغت الحرارة مستويات قياسية جديدة في ألمانيا وفرنسا وهولندا يوم الخميس .

وقال المكتب يوم الخميس إن ثاني أعلى درجة حرارة في بريطانيا على الإطلاق سُجل في كمبردج حيث وصلت إلى 38.1 درجة مئوية.

لكن المكتب أعلن يوم الجمعة أن درجات الحرارة سجلت رقما قياسيا جديدا وبلغت 38.7 درجة بالحديقة النباتية لجامعة كمبردج.

وسيحطم الرقم الجديد السجل القياسي السابق البالغ 38.5 درجة والمسجل في أغسطس آب 2003.