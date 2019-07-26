اردوغان: لن نصمت على الإرهاب الذي تمارسه "اسرائيل" في فلسطين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تبقى صامتة حيال "إرهاب الدولة" الذي تمارسه "إسرائيل" في فلسطين.

و قال أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية: "إن تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل".

وأضاف قائلا: "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".

وفي سياق آخر، حذر الرئيس التركي أوروبا، مشيرا إلى أن "مستقبل القارة العجوز باتت تهدده العنصرية ومعاداة الإسلام والأتراك المتصاعدة في الدول الأوروبية والاعتداءات التي تعتبر أحد مظاهرها".

وشدد على أن "تركيا لا تزال تعتبر المرشح الأكثر لصداقة أوروبا من كافة النواحي".

وأردف قائلا: "آمل تحقيق أرضية تصالح واسعة مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة بخصوص السياسات الإقليمية، وعلى رأسها حساسيتنا بما يتعلق بسوريا وشرق المتوسط، وسنواصل القيام ما يترتب علينا في هذا الإطار".