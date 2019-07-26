الحية يدعو لاطلاق يد المقاومة في الضفة رداً على اجراءات الاحتلال بـ "واد الحمص"

دعا القيادي بحركة المقاومة الاسلامية حماس، د. خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية رداً على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

و طالب الحية في تصريح متلفز مساء الجمعة، السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة، وتبيّض سجونها من المعتقلين السياسيين، كردّ على إجراءات الاحتلال".

و شدد على أن حكومة الاحتلال ما يزال يصر على مواجهة كل المنظومات الدولية بسياستها الاجرامية و اعتداءاتها على ابناء شعبنا.

و عبر الحية عن قلقه على وجود شعبنا في ظل اجراءات الاحتلال، مطالباً بموقف وطني و قوي يلزم الاحتلال، و يردع اجراءاته.

و رحب بقرار الرئيس عباس القاضي بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال.

و قال: "نأمل أن تكون القرارات التي أعلن عنها الرئيس عباس حقيقية وواقعية، و أن تجد تطبيقًا على الأرض، يتمثّل في وقف التنسيق الأمني، والتخلي عن اتفاقية أوسلو، وإطلاق يد المقاومة، ورفع العقوبات عن قطاع غزة".

وطالب الحيّة عباس باتخاذ خطوة حقيقة في توحيد الشراكة وبناء استراتيجية وطنية، والدعوة لاجتماع الإطار القيادي للفصائل، وتشكيل لجنة لإعادة تفعيل منظمة التحرير؛ لوضع استراتيجية مناسبة للحالة الوطنية.