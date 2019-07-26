السيد نصر الله يدين عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين بالقدس

دعا السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله لمعالجة موضوع العمالة الفلسطيني في لبنان بهدوء، مؤكداً بأن موضوع العامل الفلسطيني مرتبط بقضية كبيرة يجمع عليها ، وهذا الموضوع يجب ان يقارب من هذه الزاوية، لا علاقة بين حقوق العمل للفلسطيني والتوطين.

كما طالب السيد نصر الله لوقف المزايدات في هذا الموضوع، في اشارة الى الاتهامات التي وجهت لحزب الله بتحريض اللاجئين الفلسطينيين على الاحتجاج على قرار وزير العمل اللبناني.

و خلال الاحتفالِ الذي تقيمُه جمعيةُ مؤسسةِ جهادِ البناء في ذكرى تأسيسها، أشاد السيد نصر الله بهذه المؤسسة و ادائها، مؤكداً بان انجازات المؤسسة هي نتيجة جهود اجيال من الاخوة والاخوات ممن تحملوا المسؤولية.

وقال ان انطلاقة “جهاد البناء” الفعلية كانت بسبب تفجير بئر العبد وما خلفه من اضرار في الابنية وايضا بدء مرحلة جديدة في العام 1985 من العمل المقاوم.

و أكد السيد نصر الله أن هناك فارقاً كبيراً بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي لأنه ليس لدى الفلسطيني بلد للعودة اليه.

وقال السيد نصر الله: "لمن يقول للفلسطينيين "عودوا إلى بلدكم" عليهم أن يفتحوا الحدود لهم من أجل هذه العودة".

و تطرق السيد نصر الله لادعاءات المندوب "الاسرائيلي" في مجلس الأمن و التي زعم فيها بأن حزب الله يستخدم ميناء بيروت لنقل السلاح". نافياً هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكداً أن "الهدف من ادعاءات المندوب الإسرائيلي قد يكون مقدمة لفرض البعض وصاية على مرفأ بيروت".

كما ندد الأمين العام لحزب الله بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في القدس، معتبراً أن ما يجري هو جزء من صفقة القرن".

ورحب السيد نصر الله بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف الاتفاقيات مع "إسرائيل"، "التي ينهكها أيضاً وقف التنسيق الأمني".

واعتبر أن وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو "سلاح بيد السلطة يجب أن تستخدمه".