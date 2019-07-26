الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في "جمعة مجزرة واد الحمص" الاسبوع المقبل

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار، استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، و عبرت عن أملها في أن تمتد الى كافة ساحات التواجد الفلسطيني.

و دعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة 69جمعة بعنوان " مجزرة واد الحمص " دعما لأهلنا المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال الصهيوني.

كما أكدت الهيئة دعمها لأهلنا في مخيمات اللجوء على ارض لبنان وهم يتمسكون بحق العودة ويرفضون صفقة القرن الامريكية الرامية لحرمانهم من العودة لفلسطين، مجددة رفضها لقرار وزير العمل اللبناني الذي يمس حياة اهلنا بلبنان وندعوهم للاستمرار في التظاهر حتى يتراجع الوزير عن تلك القرارات الجائرة.

و رحبت الهيئة بقرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح داعية لإنزالها على أرض الواقع باستعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية بناء على الاتفاقات الموقعة في القاهرة وبيروت.والمطالبة بالاجتماع الفوري للاطار القيادي للأمناء العامون بالقاهرة .

كما جددت مطالبتها لابناء شعبنا في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك.