يديعوت: لن يكون هناك تغير حقيقي في العلاقات بين السلطة و "اسرائيل"

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اليوم الجمعة إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل" لم يكن الإعلان الأول من نوعه، حيث اتخذت السلطة قرارات مشابهة في الأعوام الماضية ولم تنفذ.

و وفقاً للمحلل الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليؤر ليفي ، فإن جميع القرارات التي اتخذتها السلطة ما زالت حبرا على الورق.

وأضاف ليفي نقلا عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، حسب ادعائه.

يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أعلن بالأمس في ختام اجتماع لقيادة السلطة عن وقف كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل"، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة بدءاً من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.