ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

يديعوت: لن يكون هناك تغير حقيقي في العلاقات بين السلطة و "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:46 - 26 يوليو 2019
محمود عباس محمود عباس
مشاركة

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اليوم الجمعة إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل" لم يكن الإعلان الأول من نوعه، حيث اتخذت السلطة قرارات مشابهة في الأعوام الماضية ولم تنفذ.

و وفقاً للمحلل الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليؤر ليفي ، فإن جميع القرارات التي اتخذتها السلطة ما زالت حبرا على الورق.

وأضاف ليفي نقلا عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"،  حسب ادعائه.

يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أعلن بالأمس في ختام اجتماع لقيادة السلطة عن وقف كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل"، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة بدءاً من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات