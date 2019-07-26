3 إصابات باعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة

أصيب ثلاثة مواطنين عصر اليوم الجمعة بالرصاص الحي والاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في الجمعة الـ67 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة بأن طواقمها الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات بجراح مختلفة بعد اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين السلميين.

في السياق، أفاد الوزارة أن الاحتلال استهدف سيارة اسعاف تابعة للخدمات الطبية بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط شرق غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات الجمعة الـ67 من المسيرات تحت عنوان "جمعة لاجئي لبنان".

وقالت: "نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنُعلن بصوتٍ واحد رفضنا لمشاريع التصفية"، مؤكدةً أنّ تواجد الفلسطينيين في لبنان مؤقت والشعب الفلسطيني مُتمسك بحقه في العودة.

وحذّرت الهيئة من استمرار الاحتلال إطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، مُحملةً الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلاً على هذه السياسات والاعتداءات.