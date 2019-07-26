غرق قارب يحمل 250 شخصا بينهم فلسطينيين قبالة ليبيا

انقذت القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة، عشرات من المهاجرين غير الشرعيين، بعد انقلاب قاربهم الخشبي قبالة السواحل الليبية، فيما فقد 115 شخصاً.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية لحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم، بانه تم إنقاد 134 مهاجراً غير شرعي، وفقدان 115 آخرين بعد غرق قاربهم الخشبي في عرض البحر.

وأوضح بان القارب الخشبي كان يحمل على متنه 250 مهاجراً جلهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أنه تم انتشال جثة واحدة من المفقودين، وهم من جنسيات مختلفة افريقية وعربية (فلسطينية، واريتريا، وسودانية).

وبين العميد قاسم، بان غرق المركب المهاجرين غير الشرعيين قبالة مدينة الخمس الليبية، وكانت تبحر عند مسافة أقل من 5 أميال، موضحاً بأنه تم إبلاغنا بحادثة الغرق، وقمنا بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع في عملية إنقاد القارب.