إصابات جراء قمع قوات الاحتلال لخيم اعتصام في وادي الحمص

أصيب عشرات من المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لخيمة اعتصام في حي وادي الحمص بقرية باهر في مدينة القدس المحتلة، بالقوة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز الخانق والصوتية والأعيرة النارية بكثافة تجاه المواطنين داخل خيم الاعتصام، ضد قرار بلدية القدس الرامية إلى تفجير منازل المواطنين وتهجيرهم قسراً من حي وادي الحمص، الأسبوع الماضي.

وبدوره أوضح عضو لجنة أهالي حي وادي الحمص المهدم محمد أبو طير، بأن قوات الاحتلال لم تكثرت بالقوانين الدولية في تجاوزاتها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، مبيناً بان استهداف حي وادي الحمص هي محاولة لحكومة الاحتلال لتغير الوضع الديمغرافي لصالحها.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قد هدمت عشرات المنازل في حي وادي الحمص بقرية باهر، وهجرت المواطنين قسراً، الأسبوع الماضي، متذرعين بذلك بأن أراضي القرية ليس مرخصة وأنها تابعة لسلطة الاحتلال.