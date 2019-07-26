مشاركة جماهيرية واسعة في جمعة "لاجئي لبنان"

بدأ الغزيون في التوافد إلى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 68 للمسيرات تحت عنوان "لاجئي لبنان"، تضماناً مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد اعلان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن خطة وإجراءات ظالمة، إذ أصدر قرارات تعسفية بحق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بحجة تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية حسب وصفه،

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "لاجئي لبنان".

وقالت: "نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنُعلن بصوتٍ واحد رفضنا لمشاريع التصفية"، مؤكدةً أنّ تواجد الفلسطينيين في لبنان مؤقت والشعب الفلسطيني مُتمسك بحقه في العودة.

وحذّرت الهيئة من استمرار الاحتلال إطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، مُحملةً الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلاً على هذه السياسات والاعتداءات.

وخرجت أمس دعوات في لبنان للاستمرار الحراك الرافض لقانون الذي فرضه وزير العمل اللبناني والذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين كوافدين أجانب.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري قال أمس: "في لبنان هناك شيء مجحف بحق الفلسطيني حيث يجري حرمان الفلسطيني من الحقوق الإنسانية".

وجدد القيادي الكبير في حماس التأكيد أنه ليس هناك رغبة لنا في تحويل هويتنا الوطنية أو البقاء خارج فلسطين، قائلًا: "افتحوا لنا الحدود لنعود إلى بلادنا".

وأضاف: "يؤسفنا أن وزير العمل يفرض هذه الإجراءات بحق لاجئينا في لبنان، ونأمل من كل مكونات الدولة اللبنانية إلغاء هذه الإجراءات، فهذا غير موجود في كل العالم اعتبار الفلسطيني كوافد أجنبي".

يذكر أن قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة أسفر عن استشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، وصل منهم إلى مستشفيات القطاع نحو 17500 جريح، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وانطلقت مسيرات العودة بـ30مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.