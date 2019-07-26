اصابة 3 شبان بجروح خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصيب ثلاثة شبان بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

ونددت المسيرة بما قامت به قوات الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين في وادي الحمص في القدس المحتلة.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة مباشرة ونصب كمائن في منازل مهجورة الا ان الشبان كشفوها قبل ان يلاحقهم الجنود بوابل كثيف من الرصاص المعدني والاسفنجي مما ادى الى اصابة 3 شبان اثنان منهم بعياريين معدنيين لكل منهما والثالث اصيب بعيار اسفنجي في الرقبة وعولجوا جميعهم ميدانيا.

واكد شتيوي ان الشبان تصدوا للجنود بالحجارة في مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة واصل الجنود خلالها اطلاق الرصاص المعدني وقنابل الصوت واقتحموا عدد من المنازل واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين في اطار التصعيد الميداني الذي دعت اليه حركة تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا خاصة في وادي الحمص.