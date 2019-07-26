بومبيو يدعو دول أوروبية للمشاركة في حلف ضد إيران بزعم حماية الملاحة

في خطوة تنفيذية لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف مع دول أوروبية ضد إيران بزعم حماية الملاحة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إننا خاطبنا العديد من الدول وان المهتمة بمصالحها ستشارك في هذا الحلف.

يشار إلى أن بومبيو أعلن في وقت سابق ، أن واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل دول من جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا بعد احتجاز البحرية الايرانية لقافلة كانت ترفع العلم البريطاني رفضت الانصياع لنداء البحرية في مضيق هرمز، فيما تحتجز بريطانيا باخرة إيرانية منذ أكثر من شهر، بزعم أنها تحمل وقوداً لسوريا.