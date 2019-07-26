الشعبية: قرار عباس وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الكيان خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافيه ومطلوب استكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه.

وشددت الجبهة الشعبية على أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وعلى ضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شامله للوضع الداخلي الفلسطيني بما ينهي الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنيه تعدديه، وشراكة حقيقية في إدارة الصراع مع الاحتلال بالإستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية في فلسطين، ومؤسسات وطنية جامعه تتمكن من حشد وتوحيد طاقات وإمكانات شعبنا وقواه في مواجهة السياسات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تعمل على فرض وقائع تكرّس احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية.

يشار إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اجتمعت أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، وأعلن الأخير وقف العمل بجميع بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كونه لم يلتزم بها.