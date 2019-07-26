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الشارع الغزي يستعد للمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:05 - 26 يوليو 2019
مسيرات العودة (12).JPG مسيرات العودة (12).JPG
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يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من إجراءات تتعلق بحق العمل.

وأضاف البيان :"نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودة".

وجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش الخميس من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

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