الأسيران أدهم يونس وتامر جعار يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أدهم محمد عبد العزيز يونس (35 عاماً)؛ من بلدة علار قضاء محافظة طولكرم، أنهى اثني عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 26/7/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى عشرون عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أدهم يونس ولد بتاريخ 18/12/1984م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن رامون.

وأضــافـت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس أن الأســيـر الـمـجـاهد تامر حسين سعيد جعار (38 عاماً) من بلدة علاء قضاء طولكرم، أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد تامر جعار ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/7/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (24) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.