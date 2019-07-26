الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية عدد من المواطنين خلال حملة مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وعلم أنه كان بين المعتقلين: إبراهيم احمد موسى نواروه وفتحي احمد موسى نواوره، زكريا خالد نواوره، فهمي محمد سليمان سوركه.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في قرية فصايل شمال مدينة اريحا بأعداد كبيرة، واقتحمت أحيائها كافة ، خلال اقتحام عدد من المنازل لتنفيذ حملة الاعتقالات.

يشار إلى أن حملات الاعتقالات تحدث بشكل شبه يومي في محافظات الضفة الغربية المحتلة.